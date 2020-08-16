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Общество

Летняя жара вернётся в европейскую часть России

Фото Дарьи Хватковой.

В европейскую часть России вернётся летняя жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре, пишет РИА «Новости».

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода начнёт налаживаться уже с 16 августа. До 19 августа днём температура воздуха будет выше 20 градусов.

При этом ночью будет холодно из-за северного ветра – от +8 до +13 градусов. Со второй половины недели температура воздуха будет держаться на уровне от +24 до +26 градусов. В отдельные дни ожидается до +28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей, заключил Вильфанд.

16 августа в Псковской области ожидается до +29 градусов.

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