Летняя жара вернётся в европейскую часть России
В европейскую часть России вернётся летняя жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре, пишет РИА «Новости».
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода начнёт налаживаться уже с 16 августа. До 19 августа днём температура воздуха будет выше 20 градусов.
При этом ночью будет холодно из-за северного ветра – от +8 до +13 градусов. Со второй половины недели температура воздуха будет держаться на уровне от +24 до +26 градусов. В отдельные дни ожидается до +28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей, заключил Вильфанд.
16 августа в Псковской области ожидается до +29 градусов.