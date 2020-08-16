В России хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Пополнять карты на кассах магазинов хотят разрешить в России. Такую возможность рассматривает Центральный банк России, пишет ТАСС.
Банк России рассматривает возможность введения системы пополнения карт через кассы магазинов. Данный сервис расценивают как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдалённых и малонаселённых регионах.
По информации издания, подобный проект в ближайшем будущем запустит Промсвязьбанк, а Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa рассматривают данную инициативу.
Сервис позволит пополнять карту в ближайшем магазине, на кассе. Сегодня такая услуга доступна при условии, что человек что-то покупает в магазине.