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Общество

Михаил Мишустин поздравил лётчиков с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил Михаил Мишустин лётчиков. Сегодня, 16 августа, отмечается День воздушного флота России, пишет РИА «Новости».

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли.

«Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днём воздушного флота России. За каждым достижением отрасли – огромный труд работников гражданской авиации, которые прилагают к выполнению поставленных задач все свои знания, опыт, энергию. Особая благодарность – ветеранам отрасли, которые сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов», – говорится в поздравлении премьера.

Кроме того, Мишустин подчеркнул значимость авиационного транспорта для развития национальной экономики и социальной сферы.

«Сегодня российский авиакомплекс успешно развивается. Ежегодно увеличивается и обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полётов, строятся современные аэродромы, модернизируется аэропортовая инфраструктура», – добавил он.

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