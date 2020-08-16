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Общество

Гражданин Великобритании пытался незаконно пересечь границу в Себежском районе

В Себежском районе незаконно пересечь границу пытался гражданин Великобритании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

32-летний гражданин Великобритании следовал из Латвии в Россию. Однако при попытке пересечения границы в Себежском районе он был задержан.

Задержанному грозит уголовная ответственность, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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