Гражданин Великобритании пытался незаконно пересечь границу в Себежском районе

11:54, 16 августа 2020, ПАИ

В Себежском районе незаконно пересечь границу пытался гражданин Великобритании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

32-летний гражданин Великобритании следовал из Латвии в Россию. Однако при попытке пересечения границы в Себежском районе он был задержан.

Задержанному грозит уголовная ответственность, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.