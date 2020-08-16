У московской пенсионерки похитили сейф с 16 миллионами рублей

13:13, 16 августа 2020, ПАИ

Сейф с 16 миллионами рублей похитили у пенсионерки в Москве. Однако до денег вор добраться так и не смог, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

15 августа в полицию обратилась пенсионерка, которая проживает на улице Родионовской. Она рассказала, что в период с вечера 14 августа по раннее утро 15 августа неизвестные путём отжатия окна проникли в дом и похитили сейф.

В нём, по предварительным данным, было 15,8 млн рублей. Вскоре сейф с деньгами был обнаружен на улице Воротынской в закрытом состоянии.

По факту кражи в особо крупно размере возбудили уголовное дело.