Школьники из трёх районов области прибыли в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте

13:19, 16 августа 2020, ПАИ

В Псков прибыла первая группа школьников для участия в культурно-просветительском маршруте «Серебряное ожерелье. Псков», который реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первыми в Псков отправились ребята из Новоржевского, Палкинского и Пустошкинского районов. Учитывая эпидемическую ситуацию, в первых экскурсионных поездках примут участие дети из разных уголков Псковской области. Затем в случае улучшения обстановки регион готов встретить и группы из других субъектов России.

В первый день маршрута дети знакомятся с достопримечательностями Пскова. Они уже побывали в Псковском кремле и сегодня ещё посетят Варлаамовскую и Высокую башни.

Во второй день программы дети посетят Изборск и Печоры, где примут участие в познавательной интерактивной игре «Пароль Изборской крепости», а также посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Всего в этом году в рамках нацпроекта помимо маршрута «Серебряное ожерелье. Псков» разработано ещё семь культурно-просветительских программ. Основные направления – Москва и Санкт-Петербург. В столице дети смогут пройтись по Красной площади, увидеть шедевры русской живописи в Государственной Третьяковской галерее и узнать о героических подвигах своих предков в Музее Великой Отечественной войны. В рамках маршрута «Город-герой Ленинград» школьники смогут узнать об истории Северной столицы, оценить красоту центра Санкт-Петербурга и его памятников, посетить достопримечательности, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в числе разработанных программ – «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Императорский маршрут» (это путешествие от Тюмени до Тобольска по памятным местам истории дома Романовых).

«В этом году более 16 тысяч детей из 85 регионов смогут посетить уникальные объекты культурного наследия страны. Благодаря таким турам юные участники получат дополнительные и углублённые знания по школьной программе», – отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Ольга Ярилова также подчеркнула, что участие детей в культурно-просветительских программах нацпроекта «Культура» даёт детям возможность увидеть родную страну, понять связь времён и эпох, соединить воедино всё, о чём рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии, осознать величие Родины и навсегда запомнить яркие моменты соприкосновения с уникальным культурным наследием. Объекты показа, включённые в маршруты нацпроекта «Культура», – это культурный каркас, цивилизационная основа государства, которая хранит уникальный культурный код России.

Маршруты нацпроекта «Культура» в 2020 году корректируются в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе посещения.