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Общество

За день до 79-летия скончался народный артист РСФСР Николай Губенко

Народный артист РСФСР Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. О смерти артиста в Twitter рассказал председатель МГД Алексей Шапошников, пишет РИА «Новости».

Он выразил соболезнования семье артиста и отметил, что москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра.

О времени и месте прощания Шапошников пообещал сообщить позже. Николай Губенко скончался за день до 79-летия.

Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем – в Суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актёра. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме «Застава Ильича».

В 1987–1991 годах был главным режиссёром Театра на Таганке, а после разделения театра руководил «Содружеством актёров Таганки».

С 1987 года был членом КПСС, в 1989–1991 годах занимал пост министра культуры СССР. Избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005 года – депутат Мосгордумы, с 2009-го занимал должность вице-спикера.

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