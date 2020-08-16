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Общество

Определены самые популярные направления для коротких авиапутешествий по России

Фото Дарьи Хватковой.

Были названы направления для коротких авиапутешествий, которые востребованы среди российских туристов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса путешествий.

В этом году доля броней авиабилетов туда и обратно с вылетом в пятницу и субботу и с возвращением в воскресенье и понедельник выросла до 8,4 % по сравнению с прошлым годом (6,3 %).

Средний чек на авиабилеты ниже, чем при более продолжительных путешествиях. Самые популярные направления выходного дня по России – Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, а также Анапа. Чаще всего такие короткие путешествия выбирают россияне от 30 до 35 лет с детьми.

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