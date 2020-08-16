Определены самые популярные направления для коротких авиапутешествий по России
Были названы направления для коротких авиапутешествий, которые востребованы среди российских туристов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса путешествий.
В этом году доля броней авиабилетов туда и обратно с вылетом в пятницу и субботу и с возвращением в воскресенье и понедельник выросла до 8,4 % по сравнению с прошлым годом (6,3 %).
Средний чек на авиабилеты ниже, чем при более продолжительных путешествиях. Самые популярные направления выходного дня по России – Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, а также Анапа. Чаще всего такие короткие путешествия выбирают россияне от 30 до 35 лет с детьми.