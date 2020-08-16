В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием двухмесячной дочерью

17:02, 16 августа 2020, ПАИ

После видео с жонглированием младенцем задержали родителей в Сочи. Они были арестованы на 10 суток, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца-девочку, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. Данное видео получило большой отклик общественности. По факту публикации видео была начата проверка.

Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. В полиции установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Также полицейские в Сочи установили местонахождение родителей и ребёнка. Они жили в палатке в лесу.

При задержании мужчина и женщина оказали физическое сопротивлении, в отношении них был составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда на них был наложен административный арест сроком на десять суток. Двухмесячная девочка была доставлена в медицинское учреждение. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Предположительно, у родителей обнаружили марихуану и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения тёмно-коричневого цвета.

СУСК РФ по Краснодарскому краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения. Действия задержанных родителей проверит Генпрокуратура.