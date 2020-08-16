В Башкирии после нескольких дней протестов экозащитников приостановили работы на горе Куштау

17:35, 16 августа 2020, ПАИ

После протестов экозащитников в Башкирии приостановили работы на горе Куштау. Такое распоряжение дал глава региона Радий Хабиров, пишет РИА «Новости».

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии несколько дней протестуют экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. Общественную безопасность на месте осуществляют полицейские и сотрудники ОМОН.

«Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», – отметил Хабиров, который в воскресенье прибыл на шиханы к протестующим.

Глава Башкирии ранее разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.

В МВД по Башкирии поступило множество заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия. Ряд общественников пикетирует вырубки леса на горе Куштау и её разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куштау из-за активистов не могут вырубать лес.

В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времён компания разрабатывала один из четырёх шиханов – Шахтау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трёх шиханов в качестве сырья подходит только гора Торатау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куштау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау» со включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Торатау и Юрактау.

Гора Куштау включена в список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. Гора является остатком нижнепермского рифового массива (поздний палеозой), образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море (Уральский океан).