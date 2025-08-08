МЧС обеспечит безопасность во время заплыва в Пскове

12:53, 08 августа 2025, ПАИ

МЧС обеспечит безопасность во время заплыва на открытой воде SwimCup в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Спортсмены поборются за призы на дистанциях 1 700, 2 500 и 5 000 метров. Заплыв стартует около стен Псковского крома неподалёку от Троицкого собора. Финиш – на городском пляже. Старт всех дистанций – с понтона, роллинг-старт.

Государственная инспекция по маломерным судам проконтролирует ситуацию на воде, чтобы в зоне проведения мероприятия не было плавсредств и посторонних. Движение судов будет запрещено с 10:30 до 13:00.

Зрителям при нахождении вблизи водоёмов также необходимо соблюдать правила безопасности. Нельзя прыгать в воду в состоянии алкогольного опьянения и с неприспособленных для этого мест. Также нельзя загрязнять реку и берег.

Напомним, что спортивное состязание пройдёт завтра, 9 августа, в День физкультурника, который отпразднуют в формате событийной эстафеты. В этот день состоится зарядка с чемпионом, вечерний заплыв сапов, показательные выступления по уличным видам спорта и другие мероприятия.

