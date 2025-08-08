Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность каждому повлиять на жизнь города

11:38, 08 августа 2025, ПАИ

«Госуслуги. Решаем вместе» – платформа обратной связи, которая представляет собой конкретные примеры улучшения жизни. Участие в опросах позволяет горожанам высказать мнение по актуальным вопросам и принять участие в жизни своего города.

Платформа – не только инструмент для подачи жалоб, но также удобный сервис для голосований. Принять участие можно в опросах за благоустройство территорий по проекту ФКГС, по принятию решений в рамках программ «Инициативного бюджетирования», а также отдать голос за культурную столицу России. Голосование пройдёт с 15 апреля по 1 декабря.

Вместе с этим платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность участвовать в прямых эфирах с органами власти. Это удобный способ принимать участие в публичных слушаниях, обсуждении документов и нормативных актов. Присоединиться к платформе можно по ссылке.