Общество

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность каждому повлиять на жизнь города

«Госуслуги. Решаем вместе» – платформа обратной связи, которая представляет собой конкретные примеры улучшения жизни. Участие в опросах позволяет горожанам высказать мнение по актуальным вопросам и принять участие в жизни своего города.

Платформа – не только инструмент для подачи жалоб, но также удобный сервис для голосований. Принять участие можно в опросах за благоустройство территорий по проекту ФКГС, по принятию решений в рамках программ «Инициативного бюджетирования», а также отдать голос за культурную столицу России. Голосование пройдёт с 15 апреля по 1 декабря.

Вместе с этим платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность участвовать в прямых эфирах с органами власти. Это удобный способ принимать участие в публичных слушаниях, обсуждении документов и нормативных актов. Присоединиться к платформе можно по ссылке.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность каждому повлиять на жизнь города
