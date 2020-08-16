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Общество

Аллею семейного счастья создадут в Пскове 18 августа

Фото с сайта pixabay.com.

Акция состоится на детской площадке по адресу Михайловская, 1, рассказали ПАИ в Псковском городском отделении Союза женщин России.

Участники готовы не только посадить яблони, но и рассказать детям о том, как важно строить семью, растить детей и разбивать сады.

Спикерами станут депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, председатель городского отделение СЖР Светлана Медведева и другие известные женщины, - сообщили организаторы.

Гостей – взрослых и детей – ждут на мероприятие во вторник в 19:00.

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