В России начнут штрафовать за неосвоение недр

21:24, 16 августа 2020, ПАИ

Правительство поддержало законопроект заксобрания Республики Татарстан, сообщают «Известия».

В нём предложено давать штрафы за неосвоение и срыв сроков добычи полезных ископаемых: гражданам – в размере от 2 000 до 3 000 рублей, должностным лицам – от 20 000 до 40 000 рублей и юридическим – от 300 000 до 500 000 рублей.

Рекомендовано также дополнить КоАП новой статьёй. Однако в правительстве считают, что достаточно лишь внести изменения в ч. 2 ст. 7.3 КоАП.