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Общество

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Фото: Дарья Хваткова

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право на оплачиваемый выходной первого сентября, сообщает РИА Новости.

По данным опроса института, проведенного в первых числах августа, среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов 56% участников опроса хотят проводить ребенка на первый урок. При этом 83% родителей для это придётся взять отгул или отпуск за свой счет.

Некоторые планируют попытаться договориться с работодателем и прийти на работу на пару часов позже, после того как проводят ребенка на торжественную линейку.

37% родителей рассказали, что они не смогут отвести ребенка на праздник. Чаще всего среди причин отмечали невозможность отлучиться на несколько часов из-за особенностей работы и отказ руководства.

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