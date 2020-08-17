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Общество

В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми

В правительстве РФ прорабатывают рекомендации для торговых центров, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации они могли остаться открытыми. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг и Минэкономразвития.

Не останавливать деятельность ТЦ чиновников попросил Российский совет торговых центров (РСТЦ). С соответствующим предложением организация обратилась к главе Минэка Максиму Решетникову.

По словам экспертов, ограничительные мероприятия во время первой волны пандемии коронавируса негативно сказались на торговой отрасли: к сентябрю прямые убытки каждого торгового центра достигнут 80-100 млн рублей. Новый карантин застанет их в обескровленном состоянии, считают эксперты.

В такой ситуации, если торговые центры закроют даже ненадолго, вторую волну они могут не пережить. В итоге сотрудники моллов потеряют работу, люди – места для шопинга и развлечений, подчеркнула управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.

Поэтому РСТЦ обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы, чтобы не закрывать ТЦ в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

В Минпромторге заявили, что ведомство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность сохранения работы всех магазинов, в том числе в составе моллов, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ, сказали «Известиям» в ведомстве.

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