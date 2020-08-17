Россияне стали покупать больше палаток и рюкзаков

09:46, 17 августа 2020, ПАИ

В России за первые два месяца лета продажи палаток, спальников, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались значительно выше прошлогодних. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», как сообщает газета «Известия», палатки россияне в июне приобретали на 14% чаще, в июле — на 11%.

Спальные мешки в июле покупали на 17% чаще, в июне — на 9%. Походные рюкзаки в июле приобретали на 13% чаще, в июне — на 8%.

Продажи складных столов для пикника увеличились на 54% июле и на 36% в июне, отметили в «Платформе ОФД».

То, что россияне в 2020-м предпочитают дачный и походный отдых курортному, подтверждает и падение продаж чемоданов, отметили аналитики. В июне их покупали в пять раз реже прошлогоднего, в июле — уже почаще, но еще на 44% меньше, чем в 2019-м. При этом россияне стали отдавать предпочтение моделям подешевле — средний чек упал на 26%, до 2,5 тыс. рублей.