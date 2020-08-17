4892 жителя России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб борьбы с инфекцией.
16 августа в стране зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 133 человека.
Всего по состоянию на утро 17 августа в России выявлено 927 745 случаев заболевания коронавирусом, 736 101 человек выздоровел, 15 740 – умерло. В Псковской области выявлено 4 190 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.