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Общество

4892 жителя России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб борьбы с инфекцией.

16 августа в стране зафиксировано 55 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 133 человека.

Всего по состоянию на утро 17 августа в России выявлено 927 745 случаев заболевания коронавирусом, 736 101 человек выздоровел, 15 740 – умерло. В Псковской области выявлено 4 190 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.

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