«Этот человек не зря жил»: Юрий Фролов рассказал, ради чего создаёт свои проекты

17:39, 23 ноября 2026, ПАИ

Биолог, предприниматель, основатель бренда NatGard, создатель экологических и туристических проектов, основатель «Дома Фролова» Юрий Фролов хотел бы, чтобы спустя сто лет его помнили как достойного гражданина своей страны, который сумел реализовать свой потенциал и оставить после себя культурное наследие. Об этом он рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Отвечая на вопрос о том, что хотел бы услышать о себе от потомков, предприниматель подчеркнул, что для него важно не личное признание, а значимость сделанного.

«Этот человек не зря жил, оставил культурное наследие, реализовал свой потенциал на все 100 и жил не для себя, а для чего-то большего, и что вклад его весом», – сформулировал Юрий Фролов.

Ранее меценат призвал состоятельных людей развивать родные города. Если бы сотни людей с необходимыми возможностями реализовали подобные проекты, это дало бы мощный импульс туризму и занятости в регионах, уверен Юрий Фролов.