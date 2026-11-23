Фейковые аварийные службы и ТСЖ: как не стать жертвой мошенников

16:58, 23 ноября 2026, ПАИ

Новости о том, что от имени управляющих организаций, ТСЖ и аварийных служб мошенники рассылают различные информационные сообщения, распространяются в мессенджерах и соцсетях в последние дни. В уведомлениях предлагают перейти в бот, «проверить показания счётчиков» и ввести личные данные. Как себя обезопасить и отличить официальное сообщение от «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ от подделки, рассказали в группе приложения в соцсети «ВКонтакте».

Официальные сообщества «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ работают в MAX и «ВКонтакте». Информация о доме, заявках, начислениях, датах поверки счётчиков и многом другом доступна в приложении «Госуслуги Дом» и на портале ГИС ЖКХ. Для своевременной передачи показаний приборов учёта уведомления рассылают в домовых чатах в мессенджере MAX, а также присылают аналогичные данные в мобильное приложение.

В сообществе предупредили, что ни «Госуслуги Дом», ни ГИС ЖКХ не просят в личных сообщениях в мессенджерах, по телефону или в ботах паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Кроме того, у «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ отсутствуют официальные боты в мессенджере телеграм. Чат-бот и мини-приложение «Госуслуги Дом» работает только в мессенджере MAX и имеет галочку верификации.

Как проверить информацию:

Если личное сообщение пришло от имени УО, ТСЖ или аварийной службы, не стоит переходить по ссылке и отвечать на него. Необходимо сверить информацию в приложении «Госуслуги Дом»: в личном кабинете отображаются начисления и обращения по вашему дому, а также сроки передачи показаний счётчиков. Нужно связаться с управляющей организацией по номеру из приложения или с сайта ГИС ЖКХ. Телефон аварийно-диспетчерской службы указан на главном экране приложения в разделе «Авария».

Скачать «Госуслуги Дом», чтобы пользоваться только официальными каналами связи, можно по ссылке vk.cc/cR4yK6.