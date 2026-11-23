Почему «Дом Фролова» в Пскове нельзя считать обычным отелем, объяснил его основатель

17:22, 23 ноября 2026, ПАИ

70 % площадей музейного комплекса «Дом Фролова» в Пскове занимают музейные и общественные пространства. Его основатель Юрий Фролов считает, что такой формат отличает проект от привычных гостиниц и не имеет аналогов в мире. Об этом предприниматель рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В мире обычно отели стремятся максимизировать номерной фонд, а в «Доме Фролова» 70 % площадей занимают общественные и музейные зоны. У нас в доме есть музей советских продуктов и промтоваров и отдельно музей серебра», – пояснил он.

По словам Юрия Фролова, при реализации проекта приходилось преодолевать немало сложностей. Иногда обещанные поставки задерживались на полтора года, однако конечная цель помогала продолжать работу. «Конечная цель перевешивала все сложности, которые встречались по пути. Иногда обещанного приходилось ждать по полтора года», – сказал предприниматель.

Комплекс строили с нуля, ориентируясь на облик особняка, который существовал на этом месте в Пскове с середины XIX века. Здание полностью снесли около восьми лет назад, поэтому от него сохранился только фундамент. «Меня покорил этот квартал. В самом начале, когда ещё не было ничего, я уже понимал, что хочу строиться здесь», – вспомнил Юрий Фролов.

Он подчеркнул, что считает «Дом Фролова» именно музейным комплексом, а отельную часть – лишь одной из возможностей показать людям уникальный дом.