Новые рабочие места и перспективы для молодёжи: в Псковской области укрепляют сотрудничество бизнеса и промышленности

16:20, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковское региональное отделение «Опоры России» заключило соглашения с Региональным союзом промышленников и предпринимателей Псковской области и Псковским отделением Союза машиностроителей России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе общественной организации.

Главная задача партнёрства – превратить общие интересы предприятий в конкретные инициативы, способные поддержать экономику области и открыть новые возможности для её жителей.

В региональном отделении «Опоры России» подчеркнули, что создание новых рабочих мест, развитие предприятий, а также возможности для профессионального роста и достойного заработка во многом зависят от того, насколько эффективно взаимодействуют местные производители, предприниматели и крупные промышленные предприятия.

Когда небольшой бизнес получает доступ к промышленным заказам, у него появляются возможности для расширения производства, внедрения технологий и привлечения специалистов. Для региона это перспективы новых рабочих мест, роста деловой активности и укрепления местной экономики, отметили в организации.

Именно на развитие такого взаимодействия направлены новые договорённости предпринимательских и промышленных объединений Псковской области. «Когда небольшие предприятия становятся партнёрами промышленности, деньги и компетенции остаются в регионе, появляются условия для создания рабочих мест, а у молодёжи становится больше причин связывать своё будущее с Псковской областью», – подчеркнул председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев.