Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки

11:14, 17 августа 2020, ПАИ

15 августа в полицию Великих Лук обратилась местная жительница. 51-летняя женщина рассказала, что в одном из торговых центров города у нее из сумки был похищен кошелек, а в нем находились документы, банковские карты и 52 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция установила, что кошелек украла 39-летняя великолучанка, которая работала в этом торговом центре. В содеянном женщина призналась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.