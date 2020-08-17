Кошелек с 52 тысячами рублей украла работница торгового центра у великолучанки
15 августа в полицию Великих Лук обратилась местная жительница. 51-летняя женщина рассказала, что в одном из торговых центров города у нее из сумки был похищен кошелек, а в нем находились документы, банковские карты и 52 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Полиция установила, что кошелек украла 39-летняя великолучанка, которая работала в этом торговом центре. В содеянном женщина призналась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.