Более 228 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
228 306 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 32,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 230 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 927 745 человек, выздоровел 736 101 пациент, умерло – 15 740. В Псковской области выявлено 4 190 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.