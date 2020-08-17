Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
За последние сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, общее число зараженных за весь период теперь составляет 4 215. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
За сутки в регионе никто не выздоровел и никто не скончался от коронавируса. На данный момент проведено 73 569 исследований (+294).
Статистика по районам:
Псков – 1322
Великие Луки – 823
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 187
Гдовский район – 83
Дедовичский район – 64
Дновский район - 106
Красногородский район – 40
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 143
Новоржевский район – 24
Новосокольнический район - 95
Опочецкий район – 45
Островский район – 304
Палкинский район - 51
Печорский район – 60
Плюсский район – 101
Порховский район - 148
Псковский район – 357
Пустошкинский район – 25
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 29
Струго-Красненский район – 46
Усвятский район - 24