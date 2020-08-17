Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:38, 17 августа 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, общее число зараженных за весь период теперь составляет 4 215. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

За сутки в регионе никто не выздоровел и никто не скончался от коронавируса. На данный момент проведено 73 569 исследований (+294).

Статистика по районам:

Псков – 1322

Великие Луки – 823

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 187

Гдовский район – 83

Дедовичский район – 64

Дновский район - 106

Красногородский район – 40

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район – 24

Новосокольнический район - 95

Опочецкий район – 45

Островский район – 304

Палкинский район - 51

Печорский район – 60

Плюсский район – 101

Порховский район - 148

Псковский район – 357

Пустошкинский район – 25

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 29

Струго-Красненский район – 46

Усвятский район - 24