Как единороссы готовятся к выборам: Александр Козловский - о предвыборных кампаниях и гражданских инициативах

12:28, 17 августа 2020, ПАИ

Александр Козловский, депутат Государственной Думы и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», в преддверии выборов пообщался с ведущим ПАИ-live Александром Машкариным на актуальные для Псковской области темы.

Кандидаты-волонтеры

– Александр Николаевич, сейчас у вас парламентские каникулы – где вы проводите дни вне Москвы? Чем они у вас заняты?

– Сейчас мы готовимся к выборам. Часть депутатов продолжает работать в Государственной Думе и готовит законопроекты, которые должны обеспечить работоспособность обновленной Конституции. Конечно, кто-то выбирает неделю-две для того, чтобы отдохнуть, а так все, конечно, трудятся. Основная масса депутатов Государственной Думы уже отдохнула и теперь с новыми силами работает в регионах. Если посмотреть в соцсетях, то вы увидите, что практически мало кто отдыхает.

– Cейчас в Псковской области начинается активная фаза муниципальных избирательных кампаний: они локальные, но их много. «Единая Россия» закрывает практически даже не 100 процентов, а 100 плюс процентов всех этих маленьких кампаний. Сколько всего кандидатов выдвинула партия?

– У нас 114 кампаний, 1 154 кандидата. На самом деле для нас кампания началась еще весной: мы готовились к праймериз, проводили встречи. Конечно, в условиях пандемии мы максимально старались, чтобы это все было безопасно. Тем не менее многие наши кандидаты знакомились с избирателями, в первую очередь работая волонтерами: они проводили мониторинг проблем, звонили, активно принимали участие в раздаче средств индивидуальной защиты. И все эти два месяца самой тяжелой фазы пандемии они были у себя на местах и работали. Знакомились и с избирателями, но именно в таком качестве.

– Получается, беда фактически помогла и вы интегрировали это в свою работу.

– Не то что помогла, мы просто не выключились. Мы, наверно, одна из тех немногих партий, которые не выключились в это время из повестки, а старались поддержать наших граждан. Потому что мы все земляки, за исключением некоторых партий. Кстати, на сегодняшний день, если мы об этом заговорили, к слову сказать, многие их кандидаты даже не представляют Псковскую область, они приезжают.

– Да, из-за пределов региона.

– И конечно, непонятно, как они собираются здесь работать в случае, если их изберут. У нас ситуация обратная: все представляют свои места, свои территории, их знают граждане. Как один из фактов, в условиях пандемии они оказывали помощь гражданам, живущим рядом.

– Кстати говоря, раз заговорили про пандемию, один из руководителей оппозиционной партии упрекал «Единую Россию» в том, что «они говорят о том, что «Единая Россия» привозит СИЗ, еще что-то, но все же это за бюджетные средства». Мы пытались убедить его в том, что нет, это личные средства, в том числе и членов партии. Мы правы или прав этот человек?

– Конечно, все это закупалось на пожертвования либо на личные средства наших однопартийцев. Пример – Андрей Анатольевич Турчак, с помощью которого 100 тысяч масок были привезены в регионы и распределены в тот тяжелый момент по всем больницам.

– В общем, это не бюджетные средства.

Никакого кадрового голода!

– Многие представители разных партий фактически в один голос заявляют о том, что они столкнулись с кадровым дефицитом на муниципальных выборах. По их словам, люди не хотят участвовать в выборах по разным причинам: кто-то разочаровался, кто-то боится, кто-то считает, что полномочия на местном уровне до такой степени урезаны, что и ходить на выборы нечего. Как вы решили для себя эту проблему, найдя такой массив кандидатов?

– Наверно, все-таки тем партиям, которые оппонируют нам, тяжело было найти людей, потому что они появляются на территории только тогда, когда надо найти кандидатов, а до этого просто отсутствуют. Даже те кандидаты, которые там их представляют, практически не работают. У нас иная ситуация, мы не выключаемся из повестки в какой-то период между выборами. Мы постоянно работаем. Наши депутаты разных уровней работают с избирателями, поэтому нам, конечно, здесь гораздо легче. Но то, что это непростая работа, а работа на земле, в тех условиях, в которых мы там находимся сегодня, – это, конечно, факт. Не скажу, что у нас были какие-то трудности – даже была конкуренция за места депутатов. Ну, где-то, наверно, она была не такой сильной. Поэтому мы здесь напрямую с такой проблемой не сталкиваемся.

– Кадрового дефицита у «Единой России» нет, не было и не будет. Еще один вопрос, который тоже часто эксплуатируют ваши оппоненты по поводу «Единой России» и в целом по поводу ситуации на партийном и политическом поле. Они говорят о том, что «уже не столь важно, от какой партии выдвигается человек». Идеология у всех настолько размыта, что думают так: «Вот Иван Петров – хороший человек, а от какой он партии выдвинулся – неважно». Что скажете по этому поводу?

– На самом деле это, мне кажется, очень важно – позиция партии. Политическая позиция партии очень важна, потому что здесь все-таки необходимо проводить работу и выполнять те решения, которые принимаются на съездах партии. Мы, например, говорим о том, что единоросс должен быть внимателен к людям, он должен слушать, слышать, он должен приходить на помощь – он должен соответствовать определенным требованиям. В других партиях таких четких требований нет. И когда человек приходит от нашей партии, мы понимаем, что он пришел туда из-за идеологической составляющей, чтобы действительно помогать людям, слышать их, передавать их чаяния непосредственно исполнительной власти, отстаивать их интересы – в этом и заключается работа, по крайней мере, нашей партии. Как там в других? Я не знаю, но мне кажется, они в этом смысле делают промашку. И неслучайно сейчас многие разочаровываются в других партиях, приходят к нам, являются уже нашими сторонниками, выходя из других партий, а потом вступают в наши ряды, и мы потом конструктивно работаем с исполнительной властью, реализуя те посылы, которые нам дают наши избиратели.

– В региональное отделение «Единой России» есть приток новых членов?

– Конечно! Я не скажу, что мы их ежедневно принимаем, но еженедельно... В местных отделениях партии, первичках постоянно происходит ротация, но в основном туда приходят новые члены. В основном это, конечно, молодые люди. Мы сейчас нацелены на то, чтобы найти тех активных граждан, которые будут работать в рядах нашей партии и в итоге потом могут стать представителями в депутатских собраниях.

Об оппонентах, альянсах и новых партиях

– Возвращаясь к теме выборов: практически все партии, которые так или иначе принимают участие в избирательных кампаниях, своим основным оппонентом называют партию власти «Единая Россия» и готовы вас закидать помидорами. Вы на этих выборах кого считаете своими основными оппонентами?

– Я не вижу таких оппонентов. Понятно, у нас есть конкуренция, и хорошо, что она есть: есть возможность высказать свои позиции, у нас есть многопартийная история. Но каких-то конкурентов, которые нам доставляли бы беспокойство, я на сегодняшний день не вижу.

– А есть муниципалитеты, за которые вы беспокоитесь, что есть там у оппонентов сильные кандидаты?

– Вы знаете, мы вообще в предвыборной кампании и во время выборов не расслабляемся и ко всем муниципалитетам и территориям подходим конструктивно. Мы не выключаемся из кампании. И даже если кто-то из кандидатов в депутаты думает, что можно пройти кампанию без встреч и без работы, мы таких все-таки наставляем, обучаем, и человек идет и просто работает: проводит встречи, собирает посылы от наших граждан для того, чтобы в будущем представлять их интересы. Эта работа ведется на всей территории Псковской области. И сказать, что где-то мы не ожидаем конкуренции, а где-то она будет очень сильная – наверно, такое присутствует, но мы в работе это не учитываем. Мы везде работаем ровно и все силы тратим на то, чтобы как можно больше отработать каждую территорию.

– Еще одна тема, которая обсуждается на каждых выборах, – это альянсы между политическими партиями. С «Единой Россией» никто не хочет вступать в альянс, но я думаю, что вам это и не надо, да? Но все равно спрошу: с кем из региональных отделений при необходимости «Единая Россия» могла бы на той или иной территории договориться? Не секрет, что на некоторых муниципальных выборах партии просто делят: ребята, вам вот это количество округов в районное собрание депутатов, здесь пускай ваш кандидат, мы его поддержим, а вы за это поддержите нашего. Почему спросил? Потому что, к моему удивлению, когда мы разговаривали о выборах, предстоящих в Себежском районе, представители сразу нескольких партий сказали: «А нас Леонид Курсенков, в принципе, устраивает». Это при том, что он единоросс. Часто такое случается?

– Вообще, таких сепаратных переговоров мы не ведем. Почему? Потому что рейтинг партии настолько высок, и на сегодняшний день особенно, что нам с другими партиями вступать в переговоры просто нет необходимости. От этого, конечно, другая партия вполне может выиграть, но мы в этом случае проиграем. Нас поддерживают граждане. Мы мониторим ситуацию, проводим социологические исследования: в каких-то районах рейтинг партии на сегодняшний день свыше 50 %, где-то, может быть, чуть поменьше, но в этих пределах он существует. Поэтому зачем нам вступать в альянс, если нас поддерживают граждане и мы в активной избирательной кампании, донося свою позицию, можем просто убедить людей отдать свои голоса за нас, а потом в последующем будем достойно представлять их интересы и выполнять обещания, которые мы даем?

– 50 % – это получается, что рейтинг «Единой России» выше, чем в среднем по России: там цифра, по-моему, коло 40 %.

– У нас выше 40, и он уже приближается к 50 %. В каком-то районе побольше, на другой территории поменьше, но на сегодняшний день рейтинг партии на территории Псковской области – около 50 %. Поэтому сейчас самая сильная политическая сила, и входить в альянсы нам просто нет необходимости.

– Появилась тоже такая модная теория, что устоявшиеся партии – ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и остальные – настолько надоели, что сейчас надо усиливать молодые партии. Говорят, что в некоторых регионах отдают на откуп этим молодым партиям определенные выборные позиции. На ваш взгляд, сейчас действительно такое время, когда условные «Партия любителей пива», партия «зеленых», «Партия Роста» имеют возможность вступить в конкуренцию с долгожителями политического пространства?

– Вступить никто не запрещает. Другое дело – насколько долго они смогут продержаться. Сколько уже этих партий поменялось!

– Несколько десятков.

– А может быть, и ближе к сотне. Но это же определенная работа, очень сложная, ежедневная работа. И на самом деле таких политических сил на сегодняшний день я не вижу. Конечно, у нас в регионе тоже появляются партии с модными названиями. Цель их создания – оказывать помощь населению. Но по факту мы же видим, что происходит: эти партии представлены людьми, которые живут вне региона. Это люди в основном безработные, представляют, например, Санкт-Петербург или Ленинградскую область. Я не понимаю, как эти люди могут представлять интересы наших граждан, земляков и отстаивать их интересы.

Гражданские инициативы во главе угла

– Вы буквально на днях были в Ленинградской области. Зачем? Что там, помимо выборов губернатора Ленинградской области?

– Там проходил форум территориального общественного самоуправления. Я являюсь первым заместителем Общенациональной ассоциации ТОС, Виктор Борисович Кидяев ее возглавляет. На этом форуме я был по приглашению губернатора Александра Юрьевича Дрозденко. Для меня каждое такое событие очень интересно, там можно познакомиться с новыми практиками, я могу сказать, что действительно в Ленинградской области достаточно много интересных практик. Но хочу напомнить, что общероссийский форум, который должен был пройти в апреле в Пскове, из-за пандемии был перенесен. Сейчас мы думаем, либо его провести осенью, либо он, может быть, зимой пройдет. Он неслучайно будет проходить именно в Псковской области. Почему? Потому что здесь не менее интересные практики развития территориального общественного самоуправления.

– То есть нам есть что показать даже на уровне России.

– Есть что показать, есть возможность обменяться опытом. И самое главное, что здесь и губернаторы, и администрация Псковской области уделяют этому большое внимание. Тем более мы уже приняли закон об инициативном бюджетировании, при котором активная часть населения может принять участие в формировании бюджетов муниципалитетов. И здесь ТОС тоже всегда на острие: там всегда собрана самая активная часть населения, которая хочет, чтобы та территория, где они проживают, была благоустроенная, красивая, удобная.

– Такие точки роста общественных инициатив.

– Да, совершенно верно. Существует в Псковской области и грантовая система, и система советников, и бюджеты формируются благодаря участию активной части населения. Но мне кажется, в России благодаря принятию новых законов как раз эта практика будет разрастаться. В зарубежных странах в результате инициативного бюджетирования или похожих практик до 60 % бюджета основываются на тех инициативах, которые выдвигают граждане.

– Пока, честно говоря, слабо себе представляю, чтоб в России 60 % формировалось на основе гражданских инициатив.

– На сегодняшний день, конечно, 60 %, наверно, нет, но большая часть бюджета на территории Псковской области и в частности Великих Лук уже формируется исходя из тех инициатив, которые выдвигают сами граждане. По крайней мере, та часть денег, которая тратится на благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, согласуется с жителями города, с советниками, которые представляют дворовые территории, а по сути дела – весь город: там около 400 советников от всего города. Такие же инициативы реализуются и в Пскове. Конечно, хотелось бы, чтоб это было массово, но для этого теперь есть закон, который обязывает 5 % всех бюджетных денег тратить на инициативы граждан.

– Кстати говоря, хочу уточнить по поводу Великих Лук. Мне кажется, что практика закрытых общественных слушаний по разного рода проектам исчезает. Зато за последние два месяца в Великих Луках налицо всплеск общественных инициатив, когда люди вместе с властями, с муниципальными чиновниками обсуждают прямо на улице, как должна реконструироваться та или иная улица, каким должно быть то или иное общественное пространство. Это так?

– Это, конечно, так, но здесь хотелось бы сказать, что это происходит не только в Великих Луках – то же самое происходит и в Пскове. И здесь надо отдать должное администрации города Пскова, главе города, что они на эти инициативы быстро реагируют. В Великих Луках эта практика существует, но сейчас, наверно,такая активность связана еще с тем, что все уже устали от пандемии.

– Надо пообщаться.

– Места встречи – это как раз дворовые территории, они достаточно безопасные. Там происходят встречи главы администрации и главы города с гражданами. Жители, когда это касается непосредственно их территории, очень активно принимают участие в обсуждении тех или иных проектов, касается ли это высадки деревьев, установки лавочек или надо замостить улицу, переложить коммуникации. Здесь, наверно, основная идея в том, что необходимо информировать граждан. Они все это живо принимают, когда разберутся. Сейчас граждане активны, они хотят получать больше информации, и когда она своевременно приходит, тогда и никаких протестных движений просто не может быть. Поэтому здорово, что у нас в области такая практика осуществляется и развивается. Я надеюсь, что это будет переноситься и в другие города Псковской области.