ВТБ увеличил выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза

11:48, 17 августа 2020, ПАИ

По итогам семи месяцев 2020 г. клиенты ВТБ приобрели свыше 15 тысяч автомобилей в рамках государственной программы поддержки автокредитования. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма сделок превысила 8,7 млрд рублей. С апреля по июль темпы льготного кредитования ускорились: только за это время автолюбители провели более 10 тысяч сделок на 5,8 млрд рублей.

«Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Их количество достигло 8,1 тысячи – более половины всех кредитов с госсубсидией за текущий год. Доля программы в общем числе сделок автокредитования ВТБ выросла с 25% в конце 2019 г. до 44% в настоящее время. Рассчитываем, что в текущем виде программа будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса на новые автомобили и существенно поддержит как граждан, так и отрасль автопроизводителей», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

Чаще всего в рамках льготного кредитования автомобили покупают семьи с детьми. По итогам семи месяцев их доля в общем количестве заключенных сделок составляет 56% – они оформили 8,8 тыс. кредитов на 4,9 млрд рублей. Впервые свой личный транспорт в кредит приобрели 5,6 тыс. человек на 3,1 млрд рублей.

С 1 июня действие программы было расширено на три новые категории: клиентов с одним ребенком, работников мед. организаций и на граждан, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них т/с.

Среди марок, которые приобретают по льготным условиям, по-прежнему самыми популярными остаются модели LADA (58%) и Hyundai (18%), на третьем и четвертом местах в этот раз – KIA и Volkswagen (9% и 5%). С начала года средний чек кредита в рамках программы вырос на 12% – с 525 тыс. до 590 тыс. рублей в июне-июле.

В настоящее время оформить кредит на покупку автомобиля в ВТБ можно по ставке от 2% годовых. В рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля, на территории ДФО – 25%. Максимальная стоимость т/с средства не должна превышать 1,5 млн рублей, возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, CHEVROLET NIVA, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

Условия субсидирования распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми; на граждан, впервые приобретающих транспортное средство; работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.