54 кг семян из Румынии запретили ввозить в Псковскую область

12:47, 17 августа 2020, ПАИ

В Псковскую область запретили ввозить 54 кг семян из Румынии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запретили ввоз 54 кг семян овощных культур для посева (капуста цветная, белокочанная, стручковый и сладкий перец, шпинат). Семена, произведённые в Румынии, следовали автомобильным транспортом из Риги в адрес фирмы, занимающейся выращиванием овощей и расположенной в Москве.

Было установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью. Ввоз семян овощных культур на территорию Российской Федерации запрещен. По факту нарушения возбудили дело об административном правонарушении.

С начала 2020 года в пункте пропуска «Бурачки» фитосанитарный контроль должностных лиц управления успешно прошло 136 тонн семян овощных культур для посева.