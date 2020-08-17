ВИДЕО: Как прививка от пневмококка помогает справляться с коронавирусом

18:27, 17 августа 2020, ПАИ

В Пскове идет вакцинация от пневмококка. Эта бактерия вызывает наиболее серьезные детские заболевания, часто приводит к тяжелым формам пневмонии, поэтому детей прививают, начиная с 2-х месячного возраста, последний раз такую прививку необходимо делать в 15 лет. По словам врачей, вакцина от пневмококка помогает организму противостоять, в том числе коронавирусу.

Пневмококк – бактерия, которая при попадании в детский организм может привести к отиту, синуситу, менингиту и пневмонии. Пневмококк хорошо приспосабливается к антибиотикам, поэтому главный способ борьбы с ним – прививка.