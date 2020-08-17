Утренней энергией с популярными российскими звёздами будут заряжаться участники интенсивов «Сберкампус» в Пскове

13:39, 17 августа 2020, ПАИ

17 августа в Пскове состоялась торжественная линейка по случаю открытия летнего образовательного интенсива «Сберкампус» в школах № 9 и № 47, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В открытии приняли участие начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко, директора школ, наставники интенсивов и учащиеся.

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы № 9 Елена Зубарева. «У вас есть удивительная возможность путешествовать в пространстве и времени. В пространстве – потому что все крупные компании и предприятия работают именно в таком режиме. Во времени – потому что совсем скоро все будут учиться по данной системе, и именно вы имеете возможность сделать этот шаг первыми», – сказала она.

С 17 по 21 августа дети в возрасте от 12 до 18 лет примут участие в образовательном интенсиве. В течение недели они будут изучать цифровые, инженерные IT и нанотехнологии, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

Каждый участник интенсива самостоятельно выбирает направление деятельности и кейс, над решением которого он будет работать на протяжении этих пяти дней. На выбор предоставлено четыре трека в школе № 47: инженерные системы – умный дом, исследовательский – охотники за голосами, виртуальные миры – идеальный класс, картография и урбанистика – я создаю карту; в школе № 9 – математические – многоугольники и их свойства и кусочно-заданная функция, исследовательский – по следам Великой Орды и охотники за микробами, картография и урбанистика – я создаю карту.

В ходе образовательного интенсива резиденты будут заряжаться утренней энергией с популярными российскими звездами.

В завершение линейки директора школ пожелали удачи резидентам Сберкампуса, успешной проектной деятельности и новых ярких впечатлений.

Псковские средние общеобразовательные школы № 47 и № 9 выиграли федеральный грант по проекту «Сберкампус».

Сберкампус – это пространство образовательных интенсивов в формате буткемпа, которые подразумевают смешение в процессе обучения онлайн- и офлайн-форматов, именно поэтому всех участников ждёт не только работа на школьной цифровой платформе, но и проектная деятельность, участие в общекультурных мероприятиях, дискуссионные площадки и обмен опытом с наставниками и юными коллегами.