Спиртное и продукты украл мужчина из магазина в Великих Луках

13:57, 17 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках 41-летний гражданин похитил спиртное и продукты из магазина на улице Клевцова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 августа около 9:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыли на место происшествия и задержали гражданина, который похитил спиртное и продукты из магазина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.