«Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября

15:03, 17 августа 2020, ПАИ

3 сентября псковичи напишут «Диктант Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Тестирование будет проходит в онлайн и офлайн формате. На территории региона будет работать более 36 площадок, заявки продолжают поступать.

Принять участие во всероссийской акции, посвященной 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении. Тем, кто хочет проверить свои знания об истории, предстоит пройти тестирование из 25 вопросов. Из них пять будут связаны с территориальной спецификой федерального округа, в котором проводится диктант.

Участники акции из числа выпускников школ могут рассчитывать на приятный бонус. По договоренности с Министерством просвещения хорошие результаты теста учтут при поступлении в университеты. Подготовиться к диктанту можно на официальном сайте проекта, где разместили онлайн-тесты и материалы от Российского исторического общества.

«Единая Россия» выступает одним из организаторов акции. Диктант планируется провести во всех населенных пунктах Российской Федерации с численностью более 5 тысяч человек. Ориентировочное количество площадок на территории РФ и за рубежом — около 7,5 тысяч.

Акция впервые прошла 7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также в 23 иностранных государствах. В общей сложности участие в «Диктанте Победы» приняли 105 тысяч человек.