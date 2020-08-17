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Общество

Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства нового завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ».

Мероприятие прошло на строительной площадке будущего мясоперерабатывающего комплекса в урочище Болягино Пореченской волости Великолукского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участие в церемонии также приняли исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Фёдоров, специалисты профильных комитетов администрации региона, генеральный директор ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич, исполняющий обязанности начальника МО МВД РФ «Великолукский» Сергей Рыбаков.

Михаил Ведерников отметил, что строительство завода сделает Великолукский район финансово привлекательным, а также создаст более трёх тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам Руслана Марценкевича, это уникальный проект, аналогов которому нет в России. Это будет единственный в стране завод полного цикла: от выращивания животных до переработки мяса, уточнил он.

Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд рублей. Планируемый срок ввода первой очереди завода в эксплуатацию: конец 2022 года – начало 2023 года.

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