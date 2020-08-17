Клондайк диких ресурсов: куда уходят псковские грибы и ягоды

15:56, 17 августа 2020, ПАИ

Когда речь заходит о Псковской области, многим на ум приходит древняя архитектура, храмы и озёра. Строго говоря – так и есть, но это ещё не всё. Не станем утверждать, но вряд ли будет большим преувеличением сказать, что наш регион выделен красным цветом на карте диких ресурсов страны. Большие территории лесов, и, как следствие, большие объёмы грибов и ягод.

Если заглянуть в социальные сети, обязательно можно наткнуться на посты, связанные с поездкой друзей в лес и разнообразной демонстрацией «улова». Погода способствует появлению грибов, ягоды зреют, и сезон по их сбору в самом разгаре. Псковскому агентству информации стало интересно, какова ситуация на рынке заготовки грибов и ягод и каковы масштабы собирательства. Нам удалось поговорить и с частными сборщиками, и с крупными игроками в этой сфере.



Что собирают?



По словам профессионалов областного и местного масштаба – начальника крупной базы со стажем в 30 лет и частного сборщика со стажем 15 лет, сейчас большим спросом пользуются лисички и черника. С недавних пор в игру вступили белые грибы.

Земляника, хоть и вкусная, ароматная и страшно полезная ягода, но не радует объёмами, сложна в сборке и имеет короткий жизненный цикл, поэтому желающих её собирать немного, да и ее сезон в нашей области уже отошел. Брусника, малина, ежевика, можно сказать, тоже в деле, но огромной популярности не имеют.

Практически в каждом уголке нашей области можно встретить пункт приёма. Не секрет, что жители псковской глубинки за сезон сбора грибов и ягод зарабатывают деньги для существования на целый год. Да и городские жители не прочь подзаработать.

В основном схема сбора такая: жители деревень и простые энтузиасты собирают разные объёмы продуктов (кто-то три килограмма, а кто-то и десять) и сдают местному приёмщику. Практически в каждом поселении есть активные жители, которые готовы на эту работу и могут выложить копеечку за труды. На крайний случай, поставщики присылают небольшой фургон и организуют приём сами. Происходит это примерно раз в два дня. Полученный «урожай» фасуется и продаётся более крупному дилеру. Требования к сборщикам просты и понятны всем: чистота и целостность ягод и грибов. Грибы с необрезанной ножкой, покрытые мхом и иголками, у вас не примут, сколько бы вы ни принесли. Ягоды должны быть без листьев.

Интересный момент – на время дождей пункты приёма не работают. Это связано с сохранностью и весом продукта. Если три дня шёл ливень и вы решили на радостях срезать деньжат по-лёгкому, не обольщайтесь. Грибы, содержащие влагу, весят больше и портятся быстрее, соответственно, длительное хранение и перевозку они не переживут. Сборщики выжидают время, пока товар не усохнет, и только тогда выкладывают за них наличные. Больше натурального веса и больше шансов доставить качественный продукт до потребителя.

Сколько стоит?

Профессиональные заготовщики лесного сырья на финансовую тему общаются крайне неохотно. Коммерческие тайны, лишнее внимание со стороны регулирующих органов и множество других факторов заставляют их держать рот на замке. Однако, даже исходя из обтекаемых и весьма туманных формулировок, однозначно можно сказать, что грибы и ягоды могут посоревноваться с котировками цен на нефть и газ. Они в постоянной динамике. В начале сезона за килограмм черники можно было выручить от 110 до 150 рублей. Сейчас, ввиду избытка, кило витаминов принесёт вам от 90 до 130 рублей. К концу сезона цены снова подрастут.

С лисичками ситуация примерно идентичная. На цены также влияет и количество – чем больше приносят, тем меньше можно получить. Сейчас на сцену выходят новые позиции, и, соответственно, стоимость на «флагманы» снижается.

«Я люблю в лесу собирать любую ягоду и грибы. Как только появляется земляника, отправляюсь в лес. Потом малина, черника, клюква, брусника, лисички. Хоть и ноги болят, но без леса не могу», - рассказала пенсионерка Анна Васильевна. Ягоды псковичка замораживает на зиму, варит варенье, а излишек продает на рынке.

«На рынке я долго не стою. Мою ягоду всегда быстро раскупают. Беру руками, чисто, без листиков и мусора, да и цену не ломлю. Постоишь час-два и заработаешь тысячу-полторы. Трачу на продукты, а пенсию можно сэкономить», - делится Анна Васильевна.

В сельской местности выручка от лесного собирательства зачастую единственный заработок.

«Школьники у нас в деревне и по тысяче в день легко на лисичках и чернике зарабатывают, - рассказывает житель псковской деревни Алексей Борисович. - Люди отпуска берут на сезон сбора, чтобы заработать. 12 литров черники - 1500 рублей. По 50-60 литров можно насобирать. Люди в четыре утра идут в лес, а потом сдают. Дети 15-20 тысяч в месяц зарабатывают. А взрослые до сотни при желании», - подсчитал наш собеседник.

Стоит упомянуть, что и географический аспект вносит свою лепту. В разных районах и деревнях стоимость сырья разная.

Ещё один важный фактор в собирательстве – конкуренция. Мелкие участники рынка жалуются на появление большого количества иногородних сборщиков. Появились люди из соседних регионов, в частности из Санкт-Петербурга. Они приезжают в «хлебные» места, устанавливают цену на 10 рублей дороже и собирают все «сливки».

Объёмы собранных грибов и ягод поражают. В областных масштабах измерения идут на сотни килограммов, а на экспорт идут тонны. Перемножить цифры несложно, но мы решили поберечь вашу психику.

Как этот вопрос регулируется государством – отдельная тема для разговора, но однозначно можно сказать, что регламент довольно гибкий и заработать на дарах природы не составляет особого труда.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Кому это нужно?

По словам руководителей крупных баз по сбору, есть два основных коридора сбыта лесных даров – ресторации и фабрики. Нас заверили, что псковские заведения общепита, в меню которых так или иначе фигурируют ягоды, обеспечиваются продукцией, собранной на родной земле.

«Фуры в основном отправляются за границу. Это, как правило, Германия, Польша, Финляндия. Там готовы принять всё», - рассказал крупный оптовик по сбору лесного сырья, добавив, что многие иностранцы готовы создать филиалы в нашей стране и наладить поставки в родные пенаты. Надо отдать должное соотечественникам, они дают достойный отпор.

Конечный пункт остановки грибов и ягод несложно угадать. Йогурты, варенье, лимонады, консервация – всё, что вы видите на полках, вероятнее всего родом из России.

Стоит отметить, что отходов в этом ремесле практически не бывает. Продукция, которая по каким-либо причинам не может быть отправлена на продажу (брак при перевозке или низкий товарный вид), уходит на сушку, превращается в компот и другую продукцию. Всё это либо продаётся по бюджетным ценам, либо отправляется на благотворительность.

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод – сфера сбора диких культур масштабна и продолжает расти. С каждым годом увеличивается спрос, а вместе с ним увеличивается и конкуренция. Это тяжёлый труд, а для многих и единственный источник дохода. Лентяям и созерцателям в нём не место. По меркам одного человека золотых гор не предвидится, а что касается промышленных объёмов, тут всё намного интереснее. Иностранцы не дадут соврать.

Приятна мысль, что наша земля снабжает витаминами и экологическими ресурсами миллионы людей. Мысль приятная, но ситуация серьёзная. Всё, что мы берём в долг у природы, рано или поздно придётся отдавать. Это стоит помнить – и брать ровно столько, сколько способна унести наша совесть. Всё растёт под ногами, а подняв голову, можно насладиться прекрасными видами (про свежий воздух вообще нет смысла напоминать). Остаётся надеяться, что всё это даст новую точку роста для жителей и региона в целом. Природа делает всё в срок, нам нужно не отставать.

Никита Черкашин.