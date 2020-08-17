Более 3 тысяч литров корейских лекарств успешно пересекли границу в Себежском районе

15:22, 17 августа 2020, ПАИ

15 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Себежском районе сотрудники управления Россельхознадзора досмотрели 3300 литров лекарственных препаратов, предназначенных для сельскохозяйственных животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция, страной происхождения которой является Республика Корея, следовала из Латвии в адрес московской фирмы, занимающейся производством кормов, премиксов для животных и птицы, а также продажей ветеринарных препаратов.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления подтвердили выполнение Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

После проведения всех необходимых мероприятий лекарственные средства были разрешены к ввозу, и проследовали в адрес фирмы-получателя.