Открытую спортивную площадку пообещал псковский губернатор лычевской школе

15:28, 17 августа 2020, ПАИ

Лычевской средней общеобразовательной школе имени М.К.Кузьмина губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал открытую спортивную площадку. Об этом он рассказал во время рабочего визита в Великолукский район 17 августа, пишет газета «Наш путь».

Губернатор осмотрел отремонтированный спортзал, пищеблок, а также кабинеты.

Директор школы Борис Захаров сообщил о том, что школе необходима открытая спортивная площадка. Губернатор пообещал посодействовать в этом вопросе и поручил создать проектно-сметную документацию.