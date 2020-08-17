Открытую спортивную площадку пообещал псковский губернатор лычевской школе
Лычевской средней общеобразовательной школе имени М.К.Кузьмина губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал открытую спортивную площадку. Об этом он рассказал во время рабочего визита в Великолукский район 17 августа, пишет газета «Наш путь».
Губернатор осмотрел отремонтированный спортзал, пищеблок, а также кабинеты.
Директор школы Борис Захаров сообщил о том, что школе необходима открытая спортивная площадка. Губернатор пообещал посодействовать в этом вопросе и поручил создать проектно-сметную документацию.