Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87%

15:40, 17 августа 2020, ПАИ

Новая областная инфекционная больница в Пскове готова на 87 %, филиал в Великих Луках – на 72 %. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Строительство ведётся такими ударными темпами, что сравнивать в Псковской области попросту не с чем», – отмечают в оперштабе.

На прошлой неделе комиссия уже принимала первые работы: внутренние инженерные коммуникации. В комиссии были будущие работники больницы, в частности, потенциальный завхоз провёл на месте целый день, задавал вопросы, изучал всю подноготную объекта.

«Если и будет вторая волна, готовность региона к ней будет несопоставимо выше, чем в марте текущего года», – считают представители оперштаба.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.