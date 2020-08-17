0
15:56
Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
15:23
Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: Когда в Пскове снова можно будет сходить в кино
15:04
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
14:13
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной
14:13
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
14:09
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
13:48
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87%

Новая областная инфекционная больница в Пскове готова на 87 %, филиал в Великих Луках – на 72 %. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Строительство ведётся такими ударными темпами, что сравнивать в Псковской области попросту не с чем», – отмечают в оперштабе.

На прошлой неделе комиссия уже принимала первые работы: внутренние инженерные коммуникации. В комиссии были будущие работники больницы, в частности, потенциальный завхоз провёл на месте целый день, задавал вопросы, изучал всю подноготную объекта.

«Если и будет вторая волна, готовность региона к ней будет несопоставимо выше, чем в марте текущего года», – считают представители оперштаба.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87% Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: Когда в Пскове снова можно будет сходить в кино Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Пскове 823 человека заболели коронавирусом в Великих Луках Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 228 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 4892 жителя России заболели коронавирусом за сутки Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом В случае второй волны коронавируса торговые центры в России могут остаться открытыми Озвучена новая версия появления коронавирусной инфекции
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
17 августа 2020
Клондайк диких ресурсов: Куда уходят псковские грибы и ягоды
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
17 августа 2020
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной
17 августа 2020
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной 1
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
17 августа 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
17 августа 2020
ФОТОФАКТ: заканчивается строительство подвесного моста в Великолукском районе
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
17 августа 2020
Ферма на 1800 коров откроется в Новосокольническом районе
В Порхове после ремонта открыли детский сад «Солнышко»
17 августа 2020
В Порхове после ремонта открыли детский сад «Солнышко»
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»
17 августа 2020
Администратора на ресепшен ищет псковский фитнес-клуб «С-Фитнес»

Идет загрузка...