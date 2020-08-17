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Общество

В посёлке Дубрава-1 началось благоустройство территории у дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: газета «Наш путь».

Благоустройство территории у дома для переселенцев из аварийного жилья в посёлке Дубрава-1. 17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом, пишет газета «Наш путь».

Трёхэтажный дом рассчитан на 56 квартир. В настоящее время на объекте завершены работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей, а также электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Фото: газета «Наш путь».

Рабочие приступили к отделке фасадов многоквартирного дома. Завершены работы по обустройству дренажной системы, ведётся внутренняя отделка жилых помещений, а также начаты работы по благоустройству придомовой территории.

Строительство дома идёт в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Михаил Ведерников призвал местных жителей активнее создавать ТОСы для решения вопросов благоустройства придомовых территорий.

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