В посёлке Дубрава-1 началось благоустройство территории у дома для переселенцев из аварийного жилья

15:45, 17 августа 2020, ПАИ

Благоустройство территории у дома для переселенцев из аварийного жилья в посёлке Дубрава-1. 17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом, пишет газета «Наш путь».

Трёхэтажный дом рассчитан на 56 квартир. В настоящее время на объекте завершены работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей, а также электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Рабочие приступили к отделке фасадов многоквартирного дома. Завершены работы по обустройству дренажной системы, ведётся внутренняя отделка жилых помещений, а также начаты работы по благоустройству придомовой территории.

Строительство дома идёт в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Михаил Ведерников призвал местных жителей активнее создавать ТОСы для решения вопросов благоустройства придомовых территорий.