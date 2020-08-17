Более 10 тысяч заявлений подали на поступление в ПсковГУ

16:11, 17 августа 2020, ПАИ

На поступление в ПсковГУ подали более 10 тысяч заявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

По состоянию на 15 августа в электронной приёмной комиссии было сформировано более 5900 личных кабинетов. Всего было подано 10 тысяч заявлений: 2000 – на программы среднего профессионального образования, 7000 – бакалавриата и специалитета, 980 – магистратуры, 20 – аспирантуры.

Список регионов пополнили Республика Адыгея, Белгородская область, Владимирская область и Севастополь. Появились в статистике приёма и новые страны: Судан, Тунис, Йемен, Турция и Литва.

Подать документы на поступление в ПсковГУ можно через электронный личный кабинет на сайте. По вопросам приема и подачи документов обращайтесь по телефонам: 8(8112) 79-78-58, 8(8112) 79-78-59, e-mail: priem@pskgu.ru.