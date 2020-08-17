Псковские ветераны получили в подарок телефоны с бесплатной связью

17:08, 17 августа 2020, ПАИ

Телефоны с бесплатной связью получили псковские ветераны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

17 августа депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов вместе с представителями движения «Волонтеры Победы» вручил мобильные телефоны с бесплатной связью ветеранам Великой Отечественной войны.

Депутат пожелал ветеранам крепкого здоровья, поддержки родных и мирного неба над головой.

«Теперь ветераны смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы. Мобильные устройства удобны в использовании для людей старшего возраста. У них есть большие кнопки и увеличенный шрифт, и теперь им не нужно будет платить за обслуживание тарифа», - отметил Сергей Колосов.

В акции «Телефоны фронтовикам» уже приняли участие и. п. главы города Владимир Воробьев и депутаты ПГД Сергей Мусиенко и Валерий Тюменцев.

В Пскове ветеранам предоставляют удобные кнопочные мобильные телефоны с большим ярким экраном. Устройства оснащены специальной кнопкой SOS, с помощью которой можно сразу обратиться в экстренную службу помощи. Кроме того, волонтеры заносят в телефонную книгу номера закрепленных за каждым конкретным ветераном социальных работников и волонтеров для оперативной связи.