Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Великих Луках
В Великих Луках была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружил работник финансового учреждения, расположенного на улице Ставского.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Жителей Псковской области призывают внимательнее проверять купюры. В случае обнаружения поддельной купюры следует обратиться в полицию.