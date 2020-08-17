Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Великих Луках

17:14, 17 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружил работник финансового учреждения, расположенного на улице Ставского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Жителей Псковской области призывают внимательнее проверять купюры. В случае обнаружения поддельной купюры следует обратиться в полицию.