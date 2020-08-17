0
18:27
ВИДЕО: Как прививка от пневмококка помогает справляться с коронавирусом
17:22
Почему на улице Байкова в Пскове рисуют девушку, не жирафа
17:21
Устроивший смертельное ДТП на Рижском проспекте пскович взят под стражу
15:56
Клондайк диких ресурсов: куда уходят псковские грибы и ягоды
15:40
Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87%
15:23
Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: когда в Пскове снова можно будет сходить в кино
15:04
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
Еще новости
Общество

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Великих Луках

В Великих Луках была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую банкноту номиналом пять тысяч рублей обнаружил работник финансового учреждения, расположенного на улице Ставского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Жителей Псковской области призывают внимательнее проверять купюры. В случае обнаружения поддельной купюры следует обратиться в полицию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Как прививка от пневмококка помогает справляться с коронавирусом
17 августа 2020
ВИДЕО: Как прививка от пневмококка помогает справляться с коронавирусом
Почему на улице Байкова в Пскове рисуют девушку, не жирафа
17 августа 2020
Почему на улице Байкова в Пскове рисуют девушку, не жирафа
Устроивший смертельное ДТП на Рижском проспекте пскович взят под стражу
17 августа 2020
Устроивший смертельное ДТП на Рижском проспекте пскович взят под стражу
Клондайк диких ресурсов: куда уходят псковские грибы и ягоды
17 августа 2020
Клондайк диких ресурсов: куда уходят псковские грибы и ягоды
Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87%
17 августа 2020
Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87%
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
17 августа 2020
Псковский губернатор заложил камень в основание нового мясоперерабатывающего комплекса
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной
17 августа 2020
В Себежский заповедник - с QR-кодом: интервью с директором Себежского национального парка Надеждой Подоплекиной 1
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район
17 августа 2020
Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великолукский район

Идет загрузка...