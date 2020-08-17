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Общество

Подъезд к пункту пропуска «Убылинка» отремонтируют до 28 августа

В Псковской области ведутся ремонтные работы двух участков автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, ремонтом занимается компания ООО «ДорСтройСервис».

Один из участков протяжённостью 2,8 километра от границы с Латвией в сторону Вышгородка находится в Пыталовском районе, на подъезде к пункту пропуска «Убылинка». Здесь уже завершена укладка асфальтобетонного покрытия и началась отсыпка обочин. Их укрепляют фрезерованным асфальтобетонным материалом. В работах задействованы обочиноукладчик, каток и щётка. По окончании работ предстоит восстановление элементов благоустройства и нанесение разметки.

Второй ремонтируемый участок этой же дороги протяжённостью 2,4 километра находится в Островском районе (на выезде из Острова в сторону Вышгородка). Здесь уже завершено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона. С 18 августа рабочие приступят к укладке финишного слоя дорожного покрытия. Параллельно ведутся работы по обустройству заездных карманов, посадочных площадок, автобусных остановок. Подрядчик также восстановит укреплённую часть обочин, отремонтирует пересечения и примыкания, водопропускные трубы, нанесёт разметку термопластиком.

Все работы должны быть завершены до 28 августа.

Эти два участка дороги были включены в план ремонта на 2020 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в результате экономии денег на торгах. Сумма контракта составила более 73 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

Автомобильная дорога Остров – Вышгородок – граница с Латвией относится к III технической категории, имеет две полосы движения, капитальное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составляет семь метров, ширина обочин – от 1,5 до 3,7 метра.

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