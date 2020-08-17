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Общество

На 39 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах

С 10 по 16 августа в Псковской области рыбинспекторы выявили 15 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 39 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 16,5 тысячи рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей пять килограммов рыбы и пять незаконных орудий лова.

В целом на Северо-Западе госинспекторы рыбоохраны выявили 98 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 396 200 рублей.

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