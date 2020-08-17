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Общество

Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 19 августа

19 августа с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение для транспорта на участке улицы Некрасова от Музейного до Комсомольского переулка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, движение будет закрыто в связи с проведением работ на объекте федерального значения «Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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