Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 19 августа

20:03, 17 августа 2020, ПАИ

19 августа с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение для транспорта на участке улицы Некрасова от Музейного до Комсомольского переулка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, движение будет закрыто в связи с проведением работ на объекте федерального значения «Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.