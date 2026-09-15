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День Мамонтия Овчарника: что по традиции делали 15 сентября

15 сентября православные вспоминают мученика Маманта, а также его родителей — мучеников Феодота и Руфину. На Руси святого называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Феодот и Руфина были знатными людьми и открыто исповедовали христианство. За это их заключили в темницу, где оба скончались. Перед смертью Руфина родила сына и препоручила его Богу.

Мальчика воспитывала богатая христианская вдова Амия. Она же похоронила его родителей. Амия вырастила Маманта образованным и добрым христианином. Юноша обладал даром красноречия и своими проповедями обратил в христианство многих сверстников.

О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отправил его к императору Аврелиану. Император сначала пытался склонить юношу к отречению от веры убеждением, а затем угрозами. Когда это не помогло, Маманта подвергли жестоким пыткам и попытались утопить в море. По преданию, его спас ангел, унесший юношу на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесарии.

Там Мамант основал церковь и стал вести строгую жизнь в воздержании и молитвах, помогая христианам в болезнях и скорбях.

На Руси с именем Мамонтия связывали особые традиции. Поскольку, согласно преданию, во время жизни в пустыне к святому приходили дикие козы, которых он доил и из молока делал сыры, его считали покровителем домашних животных.

В день Мамонтия не полагалось выгонять скот со двора — считалось, что иначе животных могут постигнуть болезни и другие напасти. Зато на стол было принято ставить блюда из козьего молока — сыр, творог и другие продукты.

С Мамонтия также начинались гулянья парней. После окончания полевых работ молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, больше не поручали тяжелую работу до самого набора, обычно проходившего в ноябре. Парни надевали праздничную одежду, ходили друг к другу в гости, устраивали игры и шуточные драки.

В народном календаре этот день связывали и с природными приметами: считалось, что к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить летний наряд.

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