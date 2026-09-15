В Псковской городской Думе провели лекцию о донорстве костного мозга
Для сотрудников аппарата Псковской городской Думы представители регионального отделения Российского Красного Креста провели лекцию о донорстве костного мозга, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Участникам рассказали о возможностях вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга. Присоединиться к регистру можно в рамках мероприятия.
Федеральный регистр представляет собой электронную базу данных с обезличенной информацией о генах потенциальных доноров костного мозга.
Расширение регистра позволяет быстрее найти генетически подходящего донора для пациента, которому необходима трансплантация, и тем самым увеличить его шансы на выздоровление.
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