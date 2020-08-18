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Общество

Срочники смогут получить права категории D бесплатно

В России военнослужащие-срочники могут получить водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины. Правительство поддержало соответствующий законопроект, депутаты уверены, что такое нововведение повысит престиж армии, пишет газета «Известия».

 «Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», - говорится в заключении кабмина.

Кроме того, согласно проекту, предлагается освободить от уплаты пошлин за удостоверение тракториста-машиниста россиян, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами. 

Права категории D дают возможность управлять транспортными средствами, служащими для перевозки людей и имеющими более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К этой категории относятся автобусы любых размеров и массы, в том числе и дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 килограммов.

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