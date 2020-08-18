0
10:01
Председатель комитета по образованию в прямом эфире ответит на вопросы читателей ПАИ
09:58
Ещё один человек заразился коронавирусом в Псковской областной больнице
09:55
4 242 человека заболели коронавирусом в Псковской области
08:57
На «Десантном взводе» команда Китая выступит с автоматами отечественного производства
07:52
+26 и ясную погоду обещают синоптики псковичам 18 августа
20:03
Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 19 августа
20:02
Облачно, но без осадков будет в Пскове 18 августа
Еще новости
Общество

Закрыть кальянные до конца года предложили в Общественной палате

В России до конца года могут закрыть кальянные заведения для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Инициативу предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет газета «Известия». Как сообщает издание, письмо с запросом Хамзаев направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Член Общественной палаты напомнил, что ряд специалистов Минздрава считают, что курение кальянов повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», - сказано в документе.

Кроме того, Хамзаев предложил запретить продажу кальянов в ресторанах до 31 октября 2020 года, когда вступит в силу норма федерального закона, запрещающая курение кальянов в общепите. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Председатель комитета по образованию в прямом эфире ответит на вопросы читателей ПАИ
18 августа 2020
Председатель комитета по образованию в прямом эфире ответит на вопросы читателей ПАИ
Ещё один человек заразился коронавирусом в Псковской областной больнице
18 августа 2020
Ещё один человек заразился коронавирусом в Псковской областной больнице
4 242 человека заболели коронавирусом в Псковской области
18 августа 2020
4 242 человека заболели коронавирусом в Псковской области
На «Десантном взводе» команда Китая выступит с автоматами отечественного производства
18 августа 2020
На «Десантном взводе» команда Китая выступит с автоматами отечественного производства
+26 и ясную погоду обещают синоптики псковичам 18 августа
18 августа 2020
+26 и ясную погоду обещают синоптики псковичам 18 августа
Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 19 августа
17 августа 2020
Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 19 августа
Облачно, но без осадков будет в Пскове 18 августа
17 августа 2020
Облачно, но без осадков будет в Пскове 18 августа
Подъезд к пункту пропуска «Убылинка» отремонтируют до 28 августа
17 августа 2020
Подъезд к пункту пропуска «Убылинка» отремонтируют до 28 августа

Идет загрузка...