Закрыть кальянные до конца года предложили в Общественной палате

08:15, 18 августа 2020, ПАИ

В России до конца года могут закрыть кальянные заведения для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Инициативу предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет газета «Известия». Как сообщает издание, письмо с запросом Хамзаев направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Член Общественной палаты напомнил, что ряд специалистов Минздрава считают, что курение кальянов повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», - сказано в документе.

Кроме того, Хамзаев предложил запретить продажу кальянов в ресторанах до 31 октября 2020 года, когда вступит в силу норма федерального закона, запрещающая курение кальянов в общепите.