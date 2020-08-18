Около 80 человек умерло от августовской жары в Токио

08:58, 18 августа 2020, ПАИ

С начала августа в Токио от воздействия жаркой погоды умерло по меньшей мере 79 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Более 80% всех умерших — люди в возрасте старше 70 лет, многие погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

17 августа в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса, что стало повторением исторического температурного рекорда два года назад. В Токио на этой неделе также установилась жаркая погода, столбик термометра поднялся до 36 градусов.

Как правило, жаркая погода устанавливается в Японии в середине июля после сезона дождей. Но в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.