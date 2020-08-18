Почти 14,8 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:09, 18 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 18 августа в мире зарегистрировано 22 052 763 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 777 470 человек. Количество выздоровевших – 14 795 803.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 612 027. В этой стране от коронавируса умерло 173 716 человек, выздоровело – 2 973 587.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 927 745 человек, выздоровел 736 101 пациент, умерло – 15 740. В Псковской области выявлено 4 215 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.